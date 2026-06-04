به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ اداره کل هواشناسی اصفهان با صدور هشدار سطح نارنجی اعلام کرد که باد شدید و نفوذ توده گرد و خاک از اواخر وقت جمعه تا روز شنبه (۱۵ و ۱۶ خرداد) مناطق شمال و شرق استان را در برخواهد گرفت.

بنا بر اعلام هواشناسی اصفهان، وزش باد به نسبت شدید تا شدید و نفوذ توده گرد و خاک با منشاء داخلی به ویژه در شهرستان‌های اردستان، انارک، بادرود، چوپانان، خور و بیابانک، برخوار (دولت آباد)، زواره، کوهپایه، مهاباد، نایین و ورزنه پیش‌بینی می‌شود.

هواشناسی اصفهان نسبت به افزایش غلظت گردوخاک و کاهش کیفیت هوا، اختلال در مسیر تردد شهری و مواصلاتی، سقوط اشیا از ارتفاعات، احتمال خسارت به سازه‌های موقت، داربست‌ها، تابلو‌های تبلیغاتی و پوشش گلخانه‌ها، شکستن شاخه درختان فرسوده و احتمال خسارت به محصولات کشاورزی هشدار داده و در ادامه توصیه کرده است که شهروندان به ویژه گروه‌های آسیب پذیر و حساس جامعه مانند افراد دارای بیماری‌های تنفسی، سالمندان، زنان باردار و کودکان برای تردد در فضای باز از ماسک استفاده کنند.

هواشناسی اصفهان همچنین بر لزوم رعایت نکات ایمنی در انجام فعالیت‌های عمرانی، احتیاط در عبور از نواحی کوهستانی، اطمینان از استحکام سازه‌های موقت و تابلو‌های تبلیغاتی، خودداری از پارک خودرو در کنار درختان کهنسال و ساختمان‌های نیمه‌کاره، احتیاط در تردد‌های جاده‌ای به‌ویژه برای خودرو‌های سبک و دارای سطح جانبی زیاد تاکید کرده است.