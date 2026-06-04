مدیرعامل جمعیت هلال احمر استان قزوین از وقوع حادثه برای گروهی از دره نوردان در منطقه پیچ بن و فوت ۲ نفر در این حادثه خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز قزوین، حبیب درگاهی با اعلام این خبر گفت: حدود ساعت ۱۳ امروز خبر گرفتار شدن چند نفر در این منطقه به ما اعلام شد. بلافاصله تیم ارزیاب اولیه منطقه به محل اعزام شدند.

وی افزود: بر اساس گزارش‌های اولیه، از میان کوهنوردان حاضر در منطقه، ۲ نفر جان خود را از دست داده بودند، ۴ نفر گرفتار شده بودند و ۳ نفر موفق به نجات خود شده بودند.

مدیرعامل جمعیت هلال احمر استان اظهار داشت: پس از دریافت گزارش ارزیابی اولیه، تیم امداد کوهستان و تیم واکنش سریع قزوین به محل اعزام شدند و خوشبختانه هر ۴ نفر گرفتار شده پس از حدود ۴ ساعت عملیات، به محل امن منتقل شدند.

درگاهی خاطر نشان کرد: تیم‌های اورژانس نیز در محل حاضر شدند و اقدامات اولیه درمانی توسط نیرو‌های هلال احمر و اورژانس برای مصدومان انجام شد.

وی با تأیید جان باختن ۲ نفر از کوهنوردان، گفت: کارگاه توسط نیرو‌های هلال احمر و هیئت کوهنوردی برقرار شده و تیم‌ها در بالاسر جنازه‌ها حاضر شدند و تلاش می‌شود پیش از تاریکی هوا، عملیات انتقال پیکر‌ها به بالای دره انجام شود.