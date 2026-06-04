به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز فارس،۱۵ خرداد ۴۲ رژیم شاهنشاهی با سرکوب قیام مردم در سراسر کشور علیه دستگیری امام تعدادی زیادی از ان‌ها را شهید و مجروح کرد. در همان روز بود که بنیان گذار انقلاب رژیم صهیونی را دشمن ایران و ایرانی نامید و ماهیت اشغالگران قدس شریف را فریاد زد. هر چند پاسخ رژیم دست نشانده به بیانات امام دستگیری و تبعید ایشان و سرکوب معترضان بود، اما نهضت امام خمینی با همراهی مردم بهمن ۵۷ به ثمر نشست و دست دشمن متجاوز صهیونی را از این کشور کوتاه کرد. از آن روز تاکنون هم مردم همچنان مقاوم و پایدار در کنار رهبرشان ایستاده‌اند و دشمن را از رسیدن به ایران ناامید کرده‌اند.