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تشکل اساتید سطوح عالی و خارج حوزه علمیه قم در بیانیه به مناسبت گرامیداشت سالروز ارتحال ملکوتی امام خمینی (ره) و قیام تاریخ ساز ۱۵ خردادآورده است:امام خمینی (ره) با تکیه بر جمهوری اسلامی و عدالت اجتماعی، الگویی نو از حکمرانی را بر پایه مردمسالاری دینی بنا نهاد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، متن بیانیه تشکل اساتید سطوح عالی و خارج حوزه علمیه قم به مناسبت گرامیداشت سالروز ارتحال ملکوتی امام خمینی (ره) و قیام تاریخ ساز ۱۵ خرداد به این شرح است:
بسماللهالرحمنالرحیم
در تقویم پرفراز و نشیب انقلاب اسلامی، خردادماه یادآور دو نقطه عطف سرنوشتساز است؛ روزهایی که نه تنها مسیر تاریخ ایران، بلکه معادلات سیاسی جهان معاصر را تحتالشعاع قرار داد. فرا رسیدن سالروز ارتحال بنیانگذار کبیر انقلاب اسلامی، حضرت امام خمینی (رضوان الله تعالی علیه) و ایام یادبود قیام خونین ۱۵ خرداد، فرصتی است برای بازخوانی اندیشههای الهی آن رهبر فرزانه و تجدید پیمان با آرمانهای بلند نهضتی که در سال ۱۳۴۲ با تکیه بر ایمان مردم و بصیرت و هدایت مرجعیت آغاز شد.
پانزدهم خرداد ۱۳۴۲، نقطه شروع نهضتی بود که با فریاد حقطلبانه امام خمینی (قدس سره)، علیه استبداد و نفوذ بیگانگان در فضای خفقانآلود آن عصر متولد شد. این قیام، طلوع بیداری اسلامی بود که با خون پاک شهیدانش، بذرهای استکبارستیزی و استقلالخواهی را در دلهای مردم ایران بر علیه رژیم شاهنشاهی کاشت. ایستادگی امام (قدس سره) در برابر لایحههای ننگین استعماری، نشان داد که ریشههای این انقلاب در عمق جان ملت و بر پایه تعالیم انسانساز اسلام ناب محمدی (صلی الله علیه وآله) تنیده شده است.
چهاردهم خرداد، یادآور عروج ملکوتی شخصیتی است که با تکیه بر «جمهوری اسلامی» و «عدالت اجتماعی»، الگویی نو از حکمرانی را بر پایه مردمسالاری دینی بنا نهاد. امام خمینی (قدس سره) معلمی بزرگ بود که به ما آموخت «ما میتوانیم» و کرامت انسانی، عزت ملی و استقلال سیاسی، حق مسلم هر ملتی است. فقدان جسمانی او، آغازگر دورانی از تکامل و بلوغ انقلاب اسلامی شد؛ دورانی که در آن اندیشههای متعالی او به چراغ راهی برای جویندگان حقیقت در سراسر جهان بدل گشت.
امروز، در حالی که میراث گرانقدر آن امام همام را پاس میداریم، وظیفه داریم با درک عمیق از تحولات زمانه و با تکیه بر وحدت کلمه و خودباوری، در مسیر پیشرفت و تعالی کشور گام برداریم. گرامیداشت این دو مناسبت، تنها یک آیین نمادین نیست، بلکه تجدید عهد با آرمانهایی است که برای آن خونهای بسیاری نثار شده است. ما ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهیدان ۱۵ خرداد و ادای احترام به مقام شامخ امام راحل و قائد شهیدمان (سلام الله علیهم اجمعین)، بر تداوم حرکت در مسیر عزت و اعتلای ایران اسلامی، تحت هدایتهای داهیانه رهبرمعظم انقلاب حضرت آیت الله سیدمجتبی حسینی خامنهای (دامت برکاته)، تأکید میورزیم.
امید است که با تکیه بر ایمان و همت ملی که در این روزها ملت مبعوث شده به خوبی آن را به منصه ظهور رساندهاند، بتوانیم پرچم این انقلاب را که با دستان توانمند امام (قدس سره) برافراشته شد و در ادامه با هدایتهای داهیانه قائد عظیم الشأن شهیدمان حضرت آیت الله العظمی سیدعلی حسینی خامنهای (اعلی الله مقامه الشریف) رشد و تکامل یافت، در سراسر گیتی سرافراز نگاه داشته، به قله رسانده و طعم شیرین عدالت و استقلال را بیش از پیش به نسلهای آینده بچشانیم و زمینه ظهور منجی کل عالم بشریت حضرت بقیة الله الاعظم (ارواحنا لتراب مقدمه الفداء) را فراهم نماییم.