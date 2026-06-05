به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از قاهره؛ هیئت جمهوری اسلامی ایران به ریاست حجت‌الاسلام صادق رحیمی، حاکم شرع و رئیس دادگاه تجدیدنظر دیوان محاسبات کشور و با همراهی دکتر هادی قوامی نماینده مجلس در این اجلاس حضور یافته است.

حجت‌الاسلام رحیمی در سخنرانی خود به تشریح دستاورد‌های ایران در حوزه نظارت بر بدهی‌های عمومی، قوانین و مقررات کشور و نیز استقلال دیوان محاسبات در فرآیند تهیه و رسیدگی به مدیریت بدهی‌ها پرداخت. وی همچنین بر ضرورت پاسخگو بودن نهاد‌ها و نقش حکمرانی هوشمند به‌عنوان ابزاری برای تقویت شفافیت، تاب‌آوری مالی و اعتماد عمومی تأکید کرد.

هیئت کشورمان در حاشیه این اجلاس، دیدار‌های دوجانبه‌ای با نمایندگان کشور‌های فیلیپین و هندوستان برگزار کرد که در آن زمینه‌های همکاری و تبادل تجربیات مورد بررسی قرار گرفت.