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هیئت دیوان عالی محاسبات کشورمان برای شرکت در اجلاس کارگروه کشورهای عضو اینتوسای با محوریت بدهیهای عمومی در قاهره حضور یافت.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از قاهره؛ هیئت جمهوری اسلامی ایران به ریاست حجتالاسلام صادق رحیمی، حاکم شرع و رئیس دادگاه تجدیدنظر دیوان محاسبات کشور و با همراهی دکتر هادی قوامی نماینده مجلس در این اجلاس حضور یافته است.
حجتالاسلام رحیمی در سخنرانی خود به تشریح دستاوردهای ایران در حوزه نظارت بر بدهیهای عمومی، قوانین و مقررات کشور و نیز استقلال دیوان محاسبات در فرآیند تهیه و رسیدگی به مدیریت بدهیها پرداخت. وی همچنین بر ضرورت پاسخگو بودن نهادها و نقش حکمرانی هوشمند بهعنوان ابزاری برای تقویت شفافیت، تابآوری مالی و اعتماد عمومی تأکید کرد.
هیئت کشورمان در حاشیه این اجلاس، دیدارهای دوجانبهای با نمایندگان کشورهای فیلیپین و هندوستان برگزار کرد که در آن زمینههای همکاری و تبادل تجربیات مورد بررسی قرار گرفت.