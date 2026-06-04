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فرودگاه بینالمللی آیتالله آیتاللهی لارستان پس از ۹۵ روز توقف در پی جنگ تحمیلی سوم، فعالیت خود را از سر گرفت.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز فارس،مسئولان فرودگاه لارستان توسعه زیرساختها و جذب سرمایهگذاری را از مهمترین برنامههای سالهای اخیر این مجموعه عنوان کردهاند، برنامههایی که نقش مؤثری در ارتقای جایگاه این فرودگاه در کشور داشته است.
فرودگاه بینالمللی آیتالله آیتاللهی لارستان اکنون در شمار پنج فرودگاه برتر کشور در حوزه پروازهای بینالمللی قرار دارد و به عنوان یکی از ظرفیتهای مهم جنوب استان فارس، نقش قابل توجهی در توسعه گردشگری، رونق اقتصادی و جذب سرمایهگذاری ایفا میکند.
ناوگان هوایی جدید که با هدف گسترش ارتباطات منطقهای راهاندازی شده، تاکنون پروازهایی به مقاصد شیراز، رشت، آبادان و مشهد انجام داده است و بر اساس برنامهریزی انجام شده، از هفته آینده مسیر تهران ـ لار ـ تهران نیز به شبکه پروازی آن افزوده خواهد شد.
از سرگیری فعالیت فرودگاه لارستان و توسعه مسیرهای پروازی، زمینه تسهیل رفتوآمد مسافران، افزایش تعاملات اقتصادی و تقویت زیرساختهای توسعه منطقه را فراهم خواهد کرد.