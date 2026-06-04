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نفرات راه يافته به مرحله نهايي مسابقات اسکواش بانوان کیش، جام اعیاد در رده هاي سني نونهالان و بزرگسالان اعلام شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما کیش، در ادامه مسابقات رده نونهالان، نفرات برتر گروههای A و B برای حضور در دیدار نهایی مشخص شدند.
یلدا عبادی و نیلگون حسنزاده در گروه A و وندا عبادی و ایرن مشیری نيز در گروه B براي راه يابي به مرحله نهايي با بكديگر رقابت كردند و در پايان یلدا عبادی از گروه A و وندا عبادی از گروه B به مرحله نهايي راه يافتند.
دیدارهای مرحله نیمهنهایی رده بزرگسالان با برگزاری دو مسابقه دنبال شد و دینا محمدی سه بر صفر پرنیا نبوی و یاسمن جهانشاهی نيز با همين نتيجه شادی بیدگلی را شكست دادند و به مرحله نهايي بخش بزرگسالان صعود كردند.