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نماینده یزد، اشکذر و زارچ در مجلس گفت: انقلاب اسلامی زمانی به پیروزی رسید که مردم با امام خویش بیعت کردند و این همراهی رمز ماندگاری نظام است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، محمدصالح جوکار در مراسم جشن عید سعید غدیر حسینیه حضرت علیاکبر (ع) حسینآباد ریسمانی، ضمن تبریک عیداللهالاکبر، واقعه غدیر را حادثهای بزرگ در تاریخ اسلام دانست و گفت: غدیر نقطه تعیین جانشینی پیامبر اسلام و استمرار ولایت در جامعه اسلامی است و از جنبه اعتقادی، ایمانی و عملی برای شیعیان اهمیت ویژه دارد.
وی با اشاره به تفاوت «ولایت تکوینی» و «ولایت تشریعی» افزود: بخشی از شئونات ولایت تکوینی از جانب خداوند به پیامبران و ائمه اطهار داده شده و ولایت تشریعی نیز در قالب بایدها و نبایدها تا زمان ظهور حضرت ولیعصر (عج) استمرار دارد. این مسیر امروز در جامعه از طریق ولایت فقیه تداوم یافته است.
نماینده مردم با گرامیداشت یاد امام خمینی (ره) اظهار داشت: امام راحل ولایت طاغوت را کنار زد و با احیای ولایت فقیه به ملت ایران هویت، استقلال و آزادی بخشید. انقلاب اسلامی زمانی به پیروزی رسید که مردم با امام خویش بیعت کردند و این همراهی رمز ماندگاری نظام است.
جوکار با اشاره به نقش رهبری و مردم در سالهای گذشته افزود: در مقاطع مختلف تاریخی، مردم و رزمندگان ایران با مقاومت خود نشان دادهاند که اراده ملت میتواند قدرتمندترین دشمنان را وادار به عقبنشینی کند. امروز نیز اقتدار جمهوری اسلامی در منطقه نتیجه همین ایستادگی، وحدت و هدایتهای رهبری است.
وی همچنین با اشاره به اهمیت موقعیت ژئوپلیتیکی ایران و تحولات منطقه اظهار داشت: جمهوری اسلامی بر اساس اقتدار حاصل از مردم، نیروهای مسلح و رهبری توانسته است معادلات قدرت را در منطقه تحت تأثیر قرار دهد و از حقوق ملت ایران دفاع کند.