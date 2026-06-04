فرماندار بهمئی از غرق شدن جوان ۲۳ ساله در دریاچه گردشگری برم الوان شهرستان بهمئی استان کهگیلویه و بویراحمد خبر داد.

غرق شدن جوانی در دریاچه برم الوان بهمئی/ جست‌و‌جو برای یافتن جسد ادامه دارد

غرق شدن جوانی در دریاچه برم الوان بهمئی/ جست‌و‌جو برای یافتن جسد ادامه دارد

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد لطف‌الله ایرمی، با اشاره به وقوع حادثه غرق‌شدگی در دریاچه گردشگری برم الوان گفت: حوالی ساعت ۱۴:۳۰ امروز گزارشی مبنی بر غرق شدن جوان ۲۳ ساله در آب‌های این دریاچه به ستاد مدیریت بحران شهرستان اعلام شد.

وی افزود: بلافاصله پس از دریافت گزارش، تیم‌های امدادی و عملیاتی شامل نیروهای هلال‌احمر، اورژانس و سایر دستگاه‌های مرتبط اعزام و اقدامات اولیه برای جستجو آغاز شد.

فرماندار بهمئی با بیان اینکه عملیات جست‌وجو برای یافتن پیکر این جوان در حال انجام است، ادامه داد: در راستای تسریع در عملیات جست‌وجو، با هماهنگی انجام شده با فرمانداری بهبهان در استان خوزستان، دو اکیپ تخصصی غواصی به محل حادثه اعزام شد که با حضور آن‌ها عملیات جست‌وجوی زیرآبی آغاز می شود.

ایرمی اضافه کرد: همه ظرفیت‌های شهرستان و دستگاه‌های اجرایی برای مدیریت این حادثه بسیج شده‌اند و عملیات جست‌وجو تا رسیدن به نتیجه ادامه دارد.