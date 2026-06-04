کهگیلویه و بویراحمد؛
غرق شدن جوانی در دریاچه برم الوان بهمئی/ جستوجو برای یافتن جسد ادامه دارد
فرماندار بهمئی از غرق شدن جوان ۲۳ ساله در دریاچه گردشگری برم الوان شهرستان بهمئی استان کهگیلویه و بویراحمد خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد لطفالله ایرمی، با اشاره به وقوع حادثه غرقشدگی در دریاچه گردشگری برم الوان گفت: حوالی ساعت ۱۴:۳۰ امروز گزارشی مبنی بر غرق شدن جوان ۲۳ ساله در آبهای این دریاچه به ستاد مدیریت بحران شهرستان اعلام شد.
وی افزود: بلافاصله پس از دریافت گزارش، تیمهای امدادی و عملیاتی شامل نیروهای هلالاحمر، اورژانس و سایر دستگاههای مرتبط اعزام و اقدامات اولیه برای جستجو آغاز شد.
فرماندار بهمئی با بیان اینکه عملیات جستوجو برای یافتن پیکر این جوان در حال انجام است، ادامه داد: در راستای تسریع در عملیات جستوجو، با هماهنگی انجام شده با فرمانداری بهبهان در استان خوزستان، دو اکیپ تخصصی غواصی به محل حادثه اعزام شد که با حضور آنها عملیات جستوجوی زیرآبی آغاز می شود.
ایرمی اضافه کرد: همه ظرفیتهای شهرستان و دستگاههای اجرایی برای مدیریت این حادثه بسیج شدهاند و عملیات جستوجو تا رسیدن به نتیجه ادامه دارد.
وی از شهروندان خواست اخبار مربوط به این حادثه را تنها از طریق رسانههای رسمی و معتبر دنبال کرده و به شایعات منتشر شده در فضای مجازی توجه نکنند.