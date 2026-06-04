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معاون فرهنگی و اجتماعی ادارهکل اوقاف و امور خیریه فارس از توزیع ۱۰۰۰ بسته معیشتی و ۵۰ هزار پرس غذای گرم میان خانوادههای نیازمند در عید سعید غدیر خم در شیراز از محل موقوفات و نذورات بقاع متبرکه خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز فارس،حجتالاسلام والمسلمین رحیم صفری گرایی گفت: این بستههای معیشتی شامل اقلامی همچون برنج، رب گوجهفرنگی، روغن و ماکارونی است که میان نیازمندان در شیراز توزیع میشود.
وی افزود: علاوه بر توزیع بستههای معیشتی، بیش از ۵۰ هزار پرس غذای گرم و ۱۱ هزار فالوده با استفاده از ظرفیت موقوفات تهیه و میان شهروندان و نیازمندان توزیع شد.
معاون فرهنگی و اجتماعی ادارهکل اوقاف و امور خیریه فارس همچنین از اجرای برنامههای فرهنگی و اجتماعی ویژه این مناسبت خبر داد و اظهار کرد: در روز عید غدیر، ۴۰۰ گلدان گل طبیعی نیز در جریان شادپیمایی این عید بزرگ میان شرکتکنندگان توزیع شد .