معاون فرهنگی و اجتماعی اداره‌کل اوقاف و امور خیریه فارس از توزیع ۱۰۰۰ بسته معیشتی و ۵۰ هزار پرس غذای گرم میان خانواده‌های نیازمند در عید سعید غدیر خم در شیراز از محل موقوفات و نذورات بقاع متبرکه خبر داد.

توزیع ۱۰۰۰ بسته معیشتی از محل موقوفات و نذورات بقاع متبرکه در شیراز

توزیع ۱۰۰۰ بسته معیشتی از محل موقوفات و نذورات بقاع متبرکه در شیراز





به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز فارس،حجت‌الاسلام والمسلمین رحیم صفری گرایی گفت: این بسته‌های معیشتی شامل اقلامی همچون برنج، رب گوجه‌فرنگی، روغن و ماکارونی است که میان نیازمندان در شیراز توزیع می‌شود.

وی افزود: علاوه بر توزیع بسته‌های معیشتی، بیش از ۵۰ هزار پرس غذای گرم و ۱۱ هزار فالوده با استفاده از ظرفیت موقوفات تهیه و میان شهروندان و نیازمندان توزیع شد.

معاون فرهنگی و اجتماعی اداره‌کل اوقاف و امور خیریه فارس همچنین از اجرای برنامه‌های فرهنگی و اجتماعی ویژه این مناسبت خبر داد و اظهار کرد: در روز عید غدیر، ۴۰۰ گلدان گل طبیعی نیز در جریان شادپیمایی این عید بزرگ میان شرکت‌کنندگان توزیع شد .