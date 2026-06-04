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این گزارش تأکید می‌کند که هوش مصنوعی تنها یک ابزار نرم‌افزاری نیست، بلکه برای بقای خود به دیتاسنتری‌های عظیم، سامانه‌های خنک‌سازی و تولید برق گسترده وابسته است که ردپای کربنی و مصرف انرژی آن‌ها در حال تبدیل شدن به یک بحران جهانی است. به گزارش خبرگزاری صداوسیما ، مؤسسه آب، محیط‌زیست و سلامت دانشگاه سازمان ملل در جامع‌ترین ارزیابی اثرات زیست‌محیطی هوش مصنوعی، پیش‌بینی کرده است که مصرف آب برای زیرساخت‌های این فناوری تا سال ۲۰۳۰ به ۹.۳ تریلیون لیتر برسد.این گزارش تأکید می‌کند که هوش مصنوعی تنها یک ابزار نرم‌افزاری نیست، بلکه برای بقای خود به دیتاسنتری‌های عظیم، سامانه‌های خنک‌سازی و تولید برق گسترده وابسته است که ردپای کربنی و مصرف انرژی آن‌ها در حال تبدیل شدن به یک بحران جهانی است.

طبق این گزارش، پیش‌بینی می‌شود هوش مصنوعی تا سال ۲۰۳۰ حدود ۳ درصد از کل برق جهان را مصرف کند و میزان آلودگی کربنی آن را به سطح سال ۲۰۲۵ کشور بریتانیا برساند.

همچنین تخمین زده شده که این فناوری سالانه معادل ۲۵۰ برج ایفل زباله الکترونیکی به‌وجود آورد. در حال حاضر، دیتاسنترها سالانه ۴۴۸ تراوات‌ساعت برق و ۴.۵ تریلیون لیتر آب مصرف می‌کنند که تنها بخشی از مسیر پیش‌رو تا سال ۲۰۳۰ است.

نکته قابل توجه در این گزارش، تفاوت چشمگیر مصرف انرژی در فرآیندهای مختلف هوش مصنوعی است. تولید یک تصویر توسط AI، ۶۰ برابر بیشتر از تولید یک پاسخ متنی برق مصرف می‌کند (۲.۹ وات‌ساعت) و تولید ویدیوهای با وضوح بالا با مصرف بیش از ۴۱۵ وات‌ساعت به ازای هر کلیپ، بیشترین فشار را به منابع انرژی وارد می‌کند.

محققان اشاره می‌کنند که ۸۰ تا ۹۰ درصد از برق مورد نیاز هوش مصنوعی، نه در مرحله آموزش مدل‌ها، بلکه در مرحله «استنتاج» یا همان لحظه‌ای که کاربر درخواست خود را ارسال کرده و هوش مصنوعی پاسخ تولید می‌کند، مصرف می‌شود.