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میدان داران سنگر خیابان های استان قم حمایت مجدد خود را از مقام عظمای ولایت و نیروهای مسلح، برای نمایش عملیاتهای کوبنده علیه تجاوزات دشمن اعلام کردند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم،مردمی که بیش از سه ماه است در سنگر خیابان میدان داری میکنند، حالا با مشاهده عملیاتهای غرورآفرین نیروهای مسلح علیه تجاوزات دشمن در جنوب کشور، بر شور و حال اجتماعات خود افزودهاند و با سر دادن شعارهای حماسی و تاسی به سیره نورانی علوی، حمایت همه جانبه خود را از نائب حیدر زمان، و نیروهای جان بر کف ارتش سرافراز و سپاه مقتدر، اعلام کردند.