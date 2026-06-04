به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم،مردمی که بیش از سه ماه است در سنگر خیابان میدان داری می‌کنند، حالا با مشاهده عملیات‌های غرورآفرین نیرو‌های مسلح علیه تجاوزات دشمن در جنوب کشور، بر شور و حال اجتماعات خود افزوده‌اند و با سر دادن شعار‌های حماسی و تاسی به سیره نورانی علوی، حمایت همه جانبه خود را از نائب حیدر زمان، و نیرو‌های جان بر کف ارتش سرافراز و سپاه مقتدر، اعلام کردند.