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تقاطع غیرهمسطح آیتالله اصطهباناتی در جنوب شرق شیراز با اعتباری بالغ بر ۳۵۰ میلیارد تومان به بهرهبرداری رسید .
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز فارس،تقاطع غیرهمسطح آیتالله اصطهباناتی در جنوب شرق شیراز با اعتباری بالغ بر ۳۵۰ میلیارد تومان به بهرهبرداری رسید تا یکی از گرههای مهم ترافیکی این کلانشهر برطرف و اتصال شبکه بزرگراهی جنوب شرق تکمیل شود؛ به گفته سیاستگذاران و مجریان عرصه شهری، این پروژه یک شریان راهبردی در ساختار حملونقل شیراز است که در راستای عدالت فضایی، تابآوری شهری و ارتقای پروژه تقاطع غیرهمسطح آیتالله اصطهباناتی در محل اتصال بزرگراه خلیج فارس و بزرگراه شهید استوار اجرا شده و با عبور از چالشهای تملک اراضی، جابهجایی تأسیسات زیربنایی و شرایط خاص اجرایی، به بهرهبرداری رسیده است.
این پروژه با هدف روانسازی ترافیک ورودی شهر، تکمیل زنجیره بزرگراهی جنوب شرق شیراز و کاهش بار ترافیکی محورهای پیرامونی در قالب هشتاد و سومین گام از جهش عمرانی مدیریت شهری به سرانجام رسید.