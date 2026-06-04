جشن غدیر خم در سه شهر استان اصفهان
از پخت کیک ده متری در گز برخوار تا برپایی موکب های مردمی در گرگاب از برنامه های امروز جشن غدیر در شهرهای استان اصفهان بود.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ به مناسبت عید سعید غدیر خم در شهر گز برخوار کیک ۱۰ متری طبخ و بین مردم توزیع شد
حمید رضا نجاریان به نمایندگی از گروهها و فعالان رسانه های شهر گز که پخت این کیک را برعهده داشتند گفت: برای پخت این کیک یک میلیارد ریال هزینه شد که این مبلغ به همت اصحاب رسانه شهر گز جمع آوری شد.
مرد
م گرگاب هم با برپایی موکب های ولایت، عید سعید غدیر را گرامی داشتند
حجتالاسلام علیرضا شاه نظری مسئول ستاد غدیر شهر گرگاب گفت: هر سال بمناسبت عید سعید غدیر مردم شهر گرگاب با برپایی موکب و ایستگاهای صلواتی در مسیر دو کیلومتری ورودی شهر گرگاب جشن حضور برپا می کنند.
همزمان با فرارسیدن عید سعید غدیر خم، کاروان شادی غدیر و پیادهروی خانوادگی با حضور پرشور مردم شهرستان ورزنه برگزار شد.
شرکتکنندگان در این برنامه فرهنگی و مذهبی با حرکت به سمت آستان مقدس امامزاده شاه زینالعابدین(ع)، ضمن گرامیداشت عید ولایت و امامت، ارادت خود را به ساحت امیرالمؤمنین حضرت علی(ع) ابراز کردند.
در ادامه این مراسم، آیین گلریزان و گلافشانی آستان مقدس امامزاده شاه زینالعابدین(ع) با حضور خانوادهها و عاشقان اهلبیت(ع) برگزار شد که جلوهای از شور و نشاط غدیری را به نمایش گذاشت.
جشن بزرگ عید غدیر خم با حضور پرشور مردم، در شهر زیباشهر برگزار شد.