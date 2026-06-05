عیدغدیر، بزرگ‌ترین و مقدس‌ترین عید شیعیان جهان، باشکوه و شور گسترده در مناطق مختلف دره کشمیر برگزار شد. این مناسبت با برگزاری راهپیمایی‌ها و مراسم‌های باشکوه همراه بود.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از کشمیر؛ در شهر سرینگر، صد‌ها نفر از عاشقان اهل بیت (ع) در راهپیمایی بزرگی که در جاده معروف «فورشور رود» برگزار شد، شرکت کردند. شرکت‌کنندگان با در دست داشتن تصاویر رهبر شهید امت آیت‌الله العظمی سید علی خامنه‌ای و مقام معظم رهبری آیت الله سید مجتبی خامنه‌ای، ارادت خود را به آرمان‌های اسلامی و ولایت ابراز کردند.

پس از این راهپیمایی، مراسمی گسترده در «جامعه امام رضا (ع)» برگزار شد که صد‌ها نفر از اقشار مختلف مردم در آن حضور یافتند. سخنرانان این مراسم با تبیین جایگاه والای امام علی (ع)، ایشان را جانشین برحق پیامبر اسلام (ص) دانسته و بر ضرورت پیروی از سیره و آموزه‌های آن حضرت تأکید کردند.

آقا سید روح‌الله، نماینده پارلمان هند در سخنرانی خود ضمن اعلام حمایت از جمهوری اسلامی ایران در برابر جنگ تحمیلی آمریکا و رژیم صهیونیستی، اظهار داشت: ایمان به اسلام، امام علی (ع) و امام حسین (ع) همواره الهام‌بخش ملت‌های آزاده در مقابله با ظلم و استکبار بوده است.

دیگر سخنرانان نیز با تجلیل از شخصیت بی‌نظیر امیرالمؤمنین علی (ع) عدالت، شجاعت و معنویت ایشان را الگویی برای مسلمانان جهان دانستند. شرکت‌کنندگان همچنین حمایت و همبستگی خود را با جمهوری اسلامی ایران اعلام کرده و بر پایبندی به ارزش‌های ولایت و مقاومت تأکید کردند.

حاضران در این مراسم، امام علی (ع) را والاترین شخصیت جهان اسلام پس از پیامبر اکرم (ص) توصیف کرده و عید غدیر را نماد تداوم مسیر هدایت، عدالت و ولایت دانستند.

برگزاری گسترده مراسم عید غدیر در کشمیر بار دیگر پیوند عمیق جامعه شیعی این منطقه با آموزه‌های اهل بیت (ع) و آرمان‌های امت اسلامی را به نمایش گذاشت.