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جمعی از ورزشکاران مبتلا به سندرم داوون در حاشیه یکی از بوستانهای شهر اصفهان به اجرای حرکات ورزشی پرداختند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ این ورزشکاران که با وجود محدودیتها، با شور و نشاط به فعالیتهای ورزشی ادامه میدهند، بار دیگر نشان دادند که اراده و پشتکار میتواند بسیاری از موانع را پشت سر بگذارد.
ورزشکاران دارای سندروم داون، علاوه بر استعداد و توانمندیهای قابل توجه، نیازمند توجه ویژه مسئولان و متولیان امر برای رفع مشکلات و فراهمکردن شرایط مناسبتر جهت حضور مؤثرتر در عرصه ورزش هستند.
توجه به این قشر از جامعه، میتواند نقش مهمی در تقویت روحیه، افزایش مشارکت اجتماعی و شکوفایی بیشتر تواناییهای آنان داشته باشد.