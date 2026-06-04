وزیر امور خارجه در گفت‌و‌گو با عضو شورای رهبری جنبش حماس گزارشی از آخرین اقدامات جمهوری اسلامی ایران برای توقف جنگ در منطقه ارایه و بر تداوم سیاست اصولی جمهوری اسلامی ایران در حمایت از مقاومت مشروع ملت‌های منطقه بویژه در فلسطین و لبنان علیه اشغالگری و تجاوزگری رژیم صهیونیستی تاکید کرد.

به گزارش حبرگزاری صداوسیما، «سیدعباس عراقچی» وزیر امور خارجه کشورمان و «خلیل الحیه» عضو شورای رهبری جنبش مقاومت اسلامی فلسطین- حماس، بعداز ظهر امروز پنجشنبه ۱۴ خرداد در یک گفت‌وگوی تلفنی، در خصوص آخرین تحولات منطقه بحث و تبادل نظر کردند.

خلیل الحیه در این گفت‌و‌گو، ضمن تسلیت مجدد شهادت مقام معظم رهبری و جمعی از فرماندهان و مسوولان کشورمان در جریان تجاوز اخیر امریکایی و صهیونیستی و تبریک پیروزی بزرگ جمهوری اسلامی ایران در جنگ رمضان در دفع تجاوز و ناکام گذاشتن متجاوزان، گزارشی در خصوص آخرین وضعیت فلسطین اشغالی بویژه نوار غزه در سایه تداوم تجاوزگری و اشغالگری رژیم صهیونیستی و کارشکنی این رژیم در اجرای مفاد توافق آتش‌بس ارایه و بر موضع ثابت گروه‌های مقاومت و ملت فلسطین در استمرار پایداری تا تحقق اهداف ملی فلسطین بویژه توقف تجاوزات و رفع اشغالگری تاکید کرد.

عضو شورای رهبری حماس همچنین ضمن تجلیل از موضع هیات مذاکره کننده کشورمان در تاکید بر توقف همزمان جنگ در همه جبهه‌ها در منطقه، از حمایت و پشتیبانی جمهوری اسلامی ایران از مبارزات مشروع مردم فلسطین تقدیر و تشکر کرد.

وزیر امور خارجه کشورمان نیز ضمن تسلیت مجدد به‌مناسبت شهادت فرزند خلیل الحیه و جمعی از فرماندهان مقاومت در غزه، از ایستادگی اسطوره‌ای مردم و گروه‌های مقاومت فلسطینی در برای تجاوزات وحشیانه رژیم صهیونیستی تجلیل کرد.

عراقچی همچنین گزارشی از آخرین اقدامات جمهوری اسلامی ایران برای توقف جنگ در منطقه ارایه و بر تداوم سیاست اصولی جمهوری اسلامی ایران در حمایت از مقاومت مشروع ملت‌های منطقه بویژه در فلسطین و لبنان علیه اشغالگری و تجاوزگری رژیم صهیونیستی تاکید کرد.