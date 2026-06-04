به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان، مسوول موکب محسنین رشت گفت: امروز و همزمان با عید سعید غدیر خم ۱۴ هزار وعده غذای نذری به همت موکب محسنین وخیران پخته و آماده شد تا امشب برای پذیرایی از میهمانی غدیردر پیاده راه فرهنگی رشت توزیع شود.

محسن اولیایی افزود: برای پخت این غذای نذری ۲۰۰ نفر از خادمان مشارکت دارند و خیران هم دراین زمینه سهم ۲ هزار وعده‌ای را به خود اختصاص دادند.

وی همچنین گفت:از جنگ تحمیلی سوم تاکنون به مدت ۹۰ روز نان نذری هم در این موکب پخته و این نان ها در مناطق حاشیه شهر و محروم توزیع می شود.

محسن اولیایی افزود: برای پخت این مقدارغذای نذری ۲۲۰۰ کیلو برنج و ۵ تن مرغ استفاده شده است.