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رئیس اداره بهزیستی شهرستان مهاباد در بازدید از مرکز اورژانس اجتماعی این شهرستان، بر اهمیت نقش اورژانس اجتماعی در پیشگیری از آسیبهای اجتماعی، حمایت از افراد در معرض آسیب و ارتقای کیفیت خدمات تخصصی به جامعه هدف تأکید کرد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مهاباد، کریم محمدی رئیس اداره بهزیستی شهرستان با حضور در مرکز اورژانس اجتماعی، از بخشهای مختلف این مرکز بازدید و از نزدیک در جریان روند ارائه خدمات تخصصی، نحوه رسیدگی به پروندهها، فعالیتهای تیمهای مداخله در بحران و برنامههای حمایتی و توانمندسازی قرار گرفت.
در جریان این بازدید، نشستی صمیمی با حضور مددکاران اجتماعی، کارشناسان و کارکنان اورژانس اجتماعی برگزار شد و مسائل، چالشها، ظرفیتها و نیازهای موجود در حوزه خدمترسانی به جامعه هدف مورد بررسی قرار گرفت.
رئیس بهزیستی مهاباد در این نشست، با قدردانی از تلاشهای شبانهروزی کارکنان اورژانس اجتماعی، اظهار داشت: اورژانس اجتماعی یکی از مهمترین بازوهای تخصصی سازمان بهزیستی در حوزه پیشگیری و کاهش آسیبهای اجتماعی است و نقش مؤثری در حمایت از کودکان، زنان، سالمندان و سایر افراد در معرض آسیب یا آسیبدیده اجتماعی ایفا میکند.
وی افزود: ارائه خدمات بهموقع، تخصصی و مبتنی بر کرامت انسانی به مراجعان، از مهمترین رسالتهای اورژانس اجتماعی است و باید با بهرهگیری از دانش تخصصی و تجربه کارشناسان، زمینه ارتقای کیفیت خدمات و افزایش رضایتمندی جامعه هدف بیش از پیش فراهم شود.
در ادامه این بازدید، سرپرست اورژانس اجتماعی مهاباد نیز گزارشی از عملکرد، برنامهها وفعالیتهای این مرکز ارائه کرد و گفت:اورژانس اجتماعی شهرستان مهاباد با بهرهگیری از ظرفیت کارشناسان و مددکاران مجرب، خدمات متنوعی در زمینه مداخله در بحرانهای فردی و خانوادگی، رسیدگی به موارد کودکآزاری، همسرآزاری، سالمندآزاری، حمایتهای روانی و اجتماعی و ارجاع به مراکز تخصصی ارائه میدهد.
وی افزود: «همدلی و همکاری مجموعه کارکنان، نقش مهمی در پاسخگویی مؤثر به نیازهای مراجعان داشته و تلاش میکنیم با توسعه رویکردهای تخصصی و تقویت تعاملات بینبخشی، کیفیت خدمات ارائهشده را بیش از پیش ارتقا دهیم.»
در پایان این بازدید، رئیس بهزیستی مهاباد ضمن گفتوگو با کارکنان و شنیدن دیدگاهها و پیشنهادهای آنان، بر حمایت از برنامههای تخصصی اورژانس اجتماعی و رفع موانع موجود در مسیر خدمترسانی تأکید کرد و خواستار تداوم تلاشها برای ارائه خدمات مطلوب و مؤثر به شهروندان شد.