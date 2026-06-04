پخش زنده
امروز: -
برخلاف تصور عمومی، تغییر رنگ دندان ناشی از دخانیات تنها یک لایه سطحی نیست که با یک جرمگیری ساده در مطب دندانپزشکی ناپدید شود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ فهیمه رضازاده، متخصص بیماریهای دهان و عضو هیأت علمی دانشگاه علوم پزشکی شیراز، در این باره میگوید: نیکوتین در ابتدا بیرنگ است، اما به محض ترکیب با اکسیژن، به مادهای زرد رنگ تبدیل میشود که به شدت به بافت دندان میچسبد. در افرادی که سالهاست سیگار میکشند، این تغییر رنگ به لایههای زیرین یا همان عاج دندان نفوذ میکند و به بخشی از ساختار دندان تبدیل میشود.
وی تاکید کرد که جرمگیری (Scaling) تنها پلاکهای سخت شده را برمیدارد، اما برای لکههای عمیق سیگار، حتی روشهای سفیدکننده (بلیچینگ) هم ممکن است پاسخگوی ۱۰۰ درصدی نباشند.
لثههایی که اکسیژن کم میآورند
وی با اشاره به ارتباط تنگاتنگ دخانیات و بیماریهای دهان، اظهار کرد: استعمال سیگار، ناس، تنباکو و قلیان به دلیل دارا بودن مواد شیمیایی و سمی، از عوامل اصلی بروز سرطان حفره دهان، زبان، لبها و حنجره محسوب میشود.
وی به مکانیسم دوگانه تخریب لثه توسط دخانیات اشاره کرد و افزود: از یک سو افراد سیگاری به شدت در معرض پلاکهای باکتریایی و التهاب مداوم لثه هستند و از سوی دیگر، به دلیل کاهش سطح اکسیژن خون در این افراد، روند ترمیم زخمها و مقابله بدن با عفونتهای لثه بسیار کندتر از افراد غیرسیگاری است؛ امری که منجر به پیشرفت سریعتر پوسیدگی دندان و بیماریهای پریودنتال میشود.
پایانی بر زیبایی لبخند و حس چشایی
این متخصص بیماریهای دهان و دندان با تاکید بر اینکه هزاران ترکیب سمی با هر پک سیگار روی سطح داخلی دهان رسوب میکنند، خاطرنشان کرد: خشکی دهان، عفونتهای قارچی و بوی نامطبوع، تنها بخشی از پیامدهای این عادت مخرب است.
دکتر رضازاده با بیان اینکه دهان یک فرد سیگاری فرسنگها با استانداردهای زیبایی فاصله دارد، تصریح کرد: ذرات تنباکو لکههای زرد تیره و ماندگاری را در منافذ مینای دندان ایجاد میکنند که پس از مدتی دائمی میشوند. همچنین مخاط دهان، لثهها و زبان دچار تیرگی شده و جذابیت بصری خود را از دست میدهند.
عضو هیأت علمی دانشگاه علوم پزشکی شیراز در پایان به اختلال در حواس چشایی و بویایی اشاره کرد و گفت: سیگاریهای مزمن قادر به درک واقعی طعم و عطر غذاها نیستند، اما خوشبختانه با ترک دخانیات و رفع خشکی دهان، این تواناییهای حسی به تدریج باز میگردند.