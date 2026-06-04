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مسعود امامی یگانه، استاندار اردبیل به مناسبت تقارن روزهای تاریخی ۱۴ و ۱۵ خرداد با عید غدیر خم پیامی صادر کرد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز اردبیل، در بخشی از این پیام که روز پنجشنبه منتشر شد، آمده است: در تقویم جمهوری اسلامی چهاردهم خرداد برای ملت بزرگ ایران روز غمناک و تجربه تلخ تاریخی است، سالروز رحلت بنیانگذار کبیر انقلاب اسلامی که همچنان اندیشههای این امام مهربانی مشعل هدایت و الهامبخش راه آینده است و در پی آن ۱۵ خرداد بهعنوان نقطه آغاز خیزش ملتی مؤمن و آزاده فصل نوینی از تاریخ ایران محسوب میشود که با خون شهیدان و فریاد آزادیخواهان، راه استقلال و عدالت هموار شد.
استاندار اردبیل افزود: همزمانی این روزهای عطف تاریخ با عید سعید غدیرخم به عنوان عید امامت، ولایت و بیعت راستین، یادآور عهدی است که ولایت را بهعنوان چراغ هدایت در مسیر امت قرار داد و پیوند ایمان و ولایت را استوار کرد.
امامی یگانه ادامه داد: در راستای این رویدادهای ماندگار تاریخ، مردم همیشه در صحنه ایران اسلامی با تاسی از این وقایع، مقاومت، عزت و آزادی را سرلوحه زندگی خویش قرار دادند که در جنگهای تحمیلی بهخصوص جنگ رمضان با الهام از تاریخ در برابر ظلم و تجاوز با صلابت و ایمان ایستاده و پرچم عزت را برافراشته نگاه داشتند.
وی افزود: اینجانب ضمن گرامیداشت یاد و خاطره امام امت، نثار صلوات به روح بلند رهبر شهید اتقلاب و شهدای قیام ۱۵ خرداد این ایام پرمعنا و پرشکوه را به ملت ایران، بهویژه مردم شریف و ولایتمدار استان اردبیل تبریک و تسلیت عرض میکنم و از خداوند متعال، عزت، آرامش و پیروزی روزافزون برای همه آنها مسالت دارم.