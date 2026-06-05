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همزمان با فرارسیدن عید سعید غدیر خم، جمعی از علما، پژوهشگران و علاقهمندان به معارف اسلامی در خانه فرهنگ ایران در راولپندی گردهم آمدند تا در نشستی علمی به بررسی ابعاد مختلف واقعه غدیر و جایگاه آن در اندیشه اسلامی بپردازند.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از اسلام آباد؛ این نشست با عنوان «نهجالبلاغه و امام علی (ع)، تصویری از حکمرانی عادلانه» با همکاری نهادهای علمی و فرهنگی پاکستان برگزار شد و شرکتکنندگان بر نقش آموزههای غدیر در ترویج عدالت، اخلاق و همبستگی اجتماعی تأکید کردند.
سخنرانان این مراسم، نهجالبلاغه را یکی از مهمترین منابع معرفتی جهان اسلام دانستند و تأکید کردند که سیره و اندیشه امیرالمؤمنین (ع) میتواند الگویی کارآمد برای حکمرانی عادلانه و ارتقای کرامت انسانی در جوامع اسلامی باشد.
شرکتکنندگان همچنین بر ضرورت معرفی ابعاد شخصیتی و علمی امام علی (ع) به نسل جوان تأکید کردند و غدیر را فرصتی برای بازخوانی ارزشهایی چون عدالت، مسئولیت اجتماعی و خدمت به مردم دانستند.