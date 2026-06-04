به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ بابایی کارنامی، نماینده مردم ساری و میاندورود در مجلس شورای اسلامی، از تحولی جدید در حوزه حاکمیت ملی خبر داد و اعلام کرد که طرح «سه فوریتی» نمایندگان مجلس در خصوص مدیریت راهبردی تنگه هرمز، توسط هیئت رئیسی مجلس شورای اسلامی اعلام وصول شده است.

وی با اشاره به گستاخی‌های اخیر کشور‌های متجاوز، به‌ویژه ایالات متحده آمریکا و رژیم صهیونیست در منطقه و سوءاستفاده از تسهیل تردد دریایی در تنگه هرمز برای ایجاد آشوب، گفت: این طرح در پاسخ به تجاوزات بیگانگان تدوین شده است تا مدیریت این گذرگاه استراتژیک به طور کامل در اختیار ایران قرار گیرد.

نماینده مردم ساری و میاندورود در مجلس شورای اسلامی با تشریح اهداف این طرح افزود: در صورت تصویب، مدیریت تنگه هرمز از تمامی ابعاد، اعم از اقتصادی، اجتماعی و امنیتی، تحت کنترل کامل جمهوری اسلامی ایران خواهد بود.

وی تأکید کرد که مجلس شورای اسلامی مصمم به تصویب این طرح است تا از این طریق، نقشه راه جدیدی در حوزه‌های سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی برای مردم رقم زده شود.

به گفته بابایی کارنامی، این اقدام راهبردی نه‌تنها امنیت ملی را تضمین می‌کند، بلکه منجر به رونق و شکوفایی میهن و جامعه اسلامی ایران خواهد شد و جایگاه استراتژیک ایران را در سطح جهان تثبیت می‌نماید.