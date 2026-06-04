به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، این جشنواره در محور‌های امنیت ملی، وحدت ملی، آب، یزد و آینده و آسیب‌های اجتماعی برگزار می‌شود.

همه صاحبان و دست اندرکاران رسانه‌های رسمی استان می‌توانند آثار تولیدی خود را در سال جاری تا دی ماه به دبیر خانه این جشنواره ارسال کنند.

اختتامیه این جشنواره بهمن ماه برگزار خواهد شد.

آیین رونمایی از پوستر این جشنواره با حضور دهستانی معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار در خانه مطبوعات یزد برگزار شد.