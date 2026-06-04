به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای مرکز گلستان، میرحامد خانی، معاون مشاوران خانواده مرکز وکلا، کارشناسان و مشاوره قوه قضاییه در گرگان از آغاز صدور پروانه وکالت تخصصی خانواده در کشور خبر داد و گفت: این فرآیند تا یک ماه آینده آغاز می‌شود.

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سید محمد غروی عضو عالی شورای حوزه های علمیه کشور در جمع روحانیون و طلاب گنبد کاووس گفت غدیر یک اصل اساسی برای حیات اسلام است و در عصر حاضر مسئله ولایت فقیه ، اسلام را حفظ کرده است.

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به مناسبت عید سعید غدیر با کمک خیران بیش از 7 هزار پرس غذای گرم در گرگان و گنبد کاووس طبخ و توزیع شد .

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فرمانده یگان حفاظت منابع طبیعی استان گلستان از افتتاح اولین پایگاه جنگل بانی روستائی استان در روستای کوهستانی فرنگ گالیکش خبر داد و گفت : این پایگاه‌ با گروه ۱۱ نفره مردمی توسط یگان حفاظت اداره منابع طبیعی مجهز به وسایل اطفای حریق شده است .

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قائم‌مقام نماینده مردم آزادشهر در مجلس شورای اسلامی، در مراسم گرامیداشت سالگرد ارتحال حضرت امام خمینی (ره) در آزادشهر با تبیین جایگاه ولایت در هدایت جامعه اسلامی، بر ضرورت انسجام ملی در شرایط حساس کنونی تأکید کرد و گفت : وحدت و ولایت‌پذیری سلاح شکست‌ناپذیر ما در نبرد با استکبار است.

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مردم نگین شهر یاد شهدای پایگاه امام خمینی(ره) این شهر را گرامی داشتند.

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سالاری فرماندار شهرستان کلاله گفت : در حال حاضر ۶ مرکز خرید آماده دریافت گندم کشاورزان و ظرفیت لازم برای خرید حدود ۱۲۰ هزار تن گندم در این مراکز پیش‌بینی شده است.

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قرارگاه کاهش تصادفات جاده در علی آباد کتول راه اندازی شد.