مراسم بزرگداشت عید غدیر، سالروز ارتحال رهبر کبیر انقلاب، قائد شهید و شهدای خدمت در کنسولگری کشورمان در کربلای معلی برگزار شد.

بزرگداشت عید غدیر، سالروز ارتحال رهبر کبیر انقلاب و قائد شهید در کربلا

بزرگداشت عید غدیر، سالروز ارتحال رهبر کبیر انقلاب و قائد شهید در کربلا

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به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مراسم بزرگداشت عید غدیر، سالروز ارتحال رهبر کبیر انقلاب، قائد شهید انقلاب و شهدای خدمت در کنسولگری کشورمان در کربلای معلی برگزار شد.

در این مراسم که در دفتر کنسولگری ایران در کربلای معلی برگزار شد، مسئولان، نخبگان و شیوخ قبایل عراقی و مسئول دفتر بعثه و جمعی از همکاران دفتر نمایندگی بعثه مقام معظم رهبری در کربلا حضور داشتند.

در این مراسم، حجت الاسلام والمسلمین ناصر رفیعی، سخنران بعثه به تبیین مقام و جایگاه امام خمینی (ره) و امام شهید و شهدای خدمت پرداخت.

وی بخش دیگری از مطالب خود را به موضوع عید غدیر اختصاص داد و درباره جانشینی امیرالمؤمنین (ع) در کلام پیامبر اکرم (ص) سخنرانی کرد.