به گزارش خبرگزاری صداوسیما کیش، حجت الاسلام‌والمسلمین علیرضا بی‌نیاز با تسليت فرا رسيدن سالگرد رحلت حضرت امام خمینی (ره) و قیام ۱۵ خرداد، گفت: نهضت امام (ره) از قیام تاریخی پانزدهم خرداد ۱۳۴۲ آغاز شد.

متن پیام امام جمعه كيش به این شرح است:

بِسْمِ ٱللَّٰهِ ٱلرَّحْمٰنِ ٱلرَّحِیمِ

روز‌های میانی خردادماه، یادآور رخداد‌هایی ماندگار و سرنوشت‌ساز در تاریخ کشورمان است.

چهاردهم خردادماه، یادآور عروج ملکوتی رهبری الهی و معمار کبیر انقلاب اسلامی است که نام‌شان با عزّت، استقلال و بیداری ملت ایران گره خورده است؛ روزی که چشمان ملت بزرگ ایران و آزادگان جهان، در مصیبتی عظیم گریست و در فراق بزرگ‌مردی از تبار نور صاحب عزا شدند.

حضرت امام خمینی (ره) فقیهی وارسته، مجتهدی اعلم، سیاستمداری مردمی، عارفی سالک و مجاهدی عظیم‌الشأن بود که در زمانه‌ غلبه‌ جبهه‌ کفّار و مشرکین در مشرق و مغرب زمین، پرچم هدایت توحید الهی، رسالت نبوی و ولایت علوی را برافراشت، و انقلابی شکوهمند را به پشتوانه ملّتی بزرگ و با سلاح «الله‌اکبر» برای تحقق عزّت، استقلال و حاکمیت ارزش‌های الهی به پیروزی رساند.

نهضت امام (ره) از قیام تاریخی پانزدهم خرداد ۱۳۴۲ آغاز شد. قیامی که آغاز حرکت از ظلمات عصر طاغوت به نور انقلاب اسلامی و رهایی ملت ایران از استبداد رژیم ستم‌شاهی بود. به شهدای والامقام قیام ۱۵ خرداد سلام و درود می‌فرستیم.

چهاردهم خرداد ماه سالروز انتخاب تاریخی امام شهید انقلاب، حضرت آیت‌الله‌العظمی شهید سید علی حسینی خامنه‌ای (رض) به رهبری انقلاب اسلامی است. خلف صالح امام (ره) که با جهاد کبیر و ثبات قدم در راه حق، انقلاب اسلامی ایران را به مسیر پیشرفت، اقتدار و عزّت هدایت کرد. نام و یاد این بندگان صالح و مجاهد الهی، همواره در حافظه ملّت ایران و آزادگان جهان جاودانه خواهد ماند.

امروز در شرایطی که استکبار جهانی به سرکردگی آمریکا و رژیم صهیونیستی با تمامی ابزار‌های خود به‌صورت همه‌جانبه به کشور ما و محور مقاومت هجوم آورده‌اند، ملّت بزرگ ایران با تأسّی به مکتب حقّه‌ی اهل‌بیت (ع) پرچمی را که امام خمینی کبیر و امام خامنه‌ای شهید (اعلی الله مقامه الشریف) برافراشته‌اند، بر زمین نخواهند گذاشت و با حرکت در خط امامین انقلاب اسلامی تحت‌زعامت مقام معظم رهبری، حضرت آیت‌الله سید مجتبی حسینی خامنه‌ای (مدّظله‌العالی) همچنان راه مقاومت، اقتدار و پیشرفت را تداوم خواهند داد.

ملت مبعوث شده با بصیرت، شجاعت و حضور در میدان بر عهد خود با ولایت و شهیدان در مسیر تحقق ارزش‌های والای انقلاب حاضر است و با ایمان، توکل، وحدت، امید، مجاهدت و تبعیت از مقام عظمای ولایت از گردنه‌های دشوار عبور خواهد کرد و پرچم پرافتخار انقلاب اسلامی را به دستان مبارک صاحب اصلی آن، حضرت بقیّة‌الله‌الاعظم (عج) خواهد سپرد، ان‌شاءالله.