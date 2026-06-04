کارشناس حوزه کتاب با تأکید بر اهمیت مطالعه رمان تاریخی «بی‌چهرگان» گفت: این اثر با روایت بخشی از تاریخ ایران در دوره اشکانیان، ضمن بازنمایی مقاومت ایرانیان در برابر قدرت‌های بزرگ زمان، به مخاطبان به‌ویژه نسل جوان کمک می‌کند تا پیوند میان تجربه‌های تاریخی و مسائل امروز را بهتر درک کنند.



حمید بابایی، کارشناس حوزه کتاب، در مصاحبه با خبرنگار خبرگزاری صدا وسیما، با اشاره به اهمیت مطالعه آثار تاریخی گفت: ملتی که تاریخ خود را نخواند، ممکن است ناخواسته در معرض تکرار اشتباهات گذشته قرار گیرد. رمان "بی‌چهرگان" مخاطب را به یکی از مقاطع مهم تاریخ ایران می‌برد؛ دوره‌ای که کشور با تهدیدی بزرگ روبه‌رو بوده و قهرمانانی برای دفاع از سرزمین خود برخاسته‌اند.

وی افزود: این اثر نوشته علیرضا محمودی ایرانمهر، روایتی از دوره اشکانیان است و با بهره‌گیری از بسترهای تاریخی، نبرد ایرانیان با قدرت‌های بزرگ زمان خود را به تصویر می‌کشد. به گفته بابایی، شباهت برخی از رخدادهای روایت‌شده در کتاب با چالش‌های امروز، بر اهمیت مطالعه این اثر افزوده است.

این کارشناس حوزه کتاب با بیان اینکه مخاطب «بی‌چهرگان» تنها نوجوانان نیستند، اظهار کرد: زبان روان، روایت جذاب و ساختار داستانی اثر موجب شده است تا طیف گسترده‌ای از مخاطبان، از نوجوانان تا علاقه‌مندان به رمان‌های تاریخی، بتوانند با آن ارتباط برقرار کنند.

بابایی درباره عنوان کتاب نیز گفت: «بی‌چهرگان» روایت دگرگونی شخصیتی است که در آغاز داستان یک نوازنده و روایتگر است، اما در ادامه مسیر زندگی خود به قهرمان و سلحشوری تبدیل می‌شود؛ مسیری که به نوعی نمادی از ظرفیت و توان مردم ایران در شرایط دشوار است.

وی همچنین تأکید کرد: که هرچند برخی شخصیت‌های داستان ساخته ذهن نویسنده هستند، اما بخش عمده‌ای از وقایع، فضاها و شخصیت‌های محوری کتاب بر پایه واقعیت‌های تاریخی شکل گرفته‌اند.

رمان «بی‌چهرگان» با محوریت تاریخ ایران در دوره اشکانیان و تقابل تمدنی شرق و غرب، تلاش دارد ضمن ارائه یک روایت داستانی جذاب، مخاطب را با بخشی از هویت تاریخی و فرهنگی ایران آشنا کند.