



به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز فارس، مهمانی کیلومتری عید غدیر شیراز در ۱۲ میدانگاه اصلی این کلان‌شهر در وسعت ۶۰ کیلومتر از ساعت ۱۷ آغاز شد.

میادین «الله، نصر، ولیعصر، شهدا، امام حسین (ع)، قهرمانان، معلم و غدیر شهرک گلستان» به‌عنوان هشت محور اصلی این رویداد تعیین شده‌اند که هر یک نقش یک کانون فعال فرهنگی، اجتماعی و مردمی را در طول برگزاری مراسم ایفا کردند .

همچینن مواکب فعال در سطح شهر شیراز نقش مهمی در برگزاری برنامه‌ها، ارائه خدمات فرهنگی، پذیرایی، فعالیت‌های جهادی و برنامه‌های هنری و مذهبی داشتند .