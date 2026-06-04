فیلم کوتاه داستانی «لیمو از همه چیز خبر داشت» به نویسندگی و کارگردانی ادریس محمودیان جایزه بهترین فیلم نخستین دوره جشنواره فیلم کُردی بیرمنگام بریتانیا را از آن خود کند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مهاباد، سرپرست انجمن سینمای مهاباد گفت: فیلم کوتاه داستانی «لیمو از همه چیز خبر داشت» به نویسندگی و کارگردانی ادریس محمودیان جایزه بهترین فیلم نخستین دوره جشنواره فیلم کُردی بیرمنگام بریتانیا را از آن خود کند.

ادریس محمودیان اضافه کرد: جشنواره فیلم کُردی بیرمنگام که نخستین دوره خود را در بریتانیا برگزار کرد، با هدف معرفی و حمایت از سینمای کُردی و ایجاد بستری برای نمایش آثار فیلمسازان کُرد از نقاط مختلف جهان شکل گرفته است.

سرپرست انجمن سینمای مهاباد گفت: این فیلم به تازگی موفق به کسب تقدیر هیات داوران پنجمین جشنواره فیلم‌های کُردی کشور هلند نیز شد و پیش از این موفق به کسب تقدیر ویژه هیات داوران جشنواره دهوک (دوره ۱۱)، جایزه ویژه هیئت داوران جشنواره فیلم کوتاه تهران (دوره ۴۱)، تقدیر ویژه هیات داوران جشنواره تصویر سال (دوره ۲۱) و جایزه بهترین کارگردانی و صدای جشنواره فضای باز لاهیجان شده بود.

فیلم ۲۱ دقیقه‌ای «لیمو از همه چیز خبر داشت» در یک خانه روستایی روایت می‌شود؛ جایی که هیجان و تلاش برای تولد پسری، پس از هشت دختر به تصویر کشیده می‌شود. حضور پر جنب‌وجوش زنان حاضر در صحنه، دوربین و شخصیت‌هایی که در حرکت‌اند، تماشاگر را به دل ماجرا می‌کشاند.

ژاله نیلوفری، کمال نوجوان، هلیا علایی، آرام امینی، ماهپاره امینی، دردانه رزم‌آرا، نسترن سهرابی نیا، فریناز نادری، عسل محمدی، گزیزه ابراهیمی، ملینا محبوبی، باران محمدی و روژان بایزیدی، در این فیلم به ایفای نقش پرداخته‌اند.

«ادریس محمودیان» دارای کارشناسی مرمت آثار تاریخی است و از سال ۱۳۸۸ شروع به فعالیت هنری کرده است و تا کنون علاوه بر فیلم کوتاه «لیمو از همه چیز خبر داشت»، فیلم‌های کوتاه «بادبادک» و «اینک دختری سرزمین من است» را در کارنامه هنری خود دارد.

انجمن سینمای جوانان مهاباد یکی از انجمن‌های ۶۰ گانه سینمای جوانان در ایران است که از سال ۱۳۶۶ در این شهرستان راه‌اندازی شد و تاکنون به بیش از سه هزار هنرجو در رشته‌های مختلف فیلم‌سازی، تدوین، عکاسی و ... آموزش دیده‌اند و هم‌اکنون دارای ۱۰۰ نفر عضو فعال است.