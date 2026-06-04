به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز کردستان، شب گذشته و با حضور جمعی از کودکان بانه‌ای پویشی با عنوان دست کوچک، عهد بزرگ در محل پارک پانزده خرداد این شهر برگزار شد.

معاون امور عمرانی استاندار کردستان در بازدید از قطعه ۵کریدور شمال غرب به جنوب غرب در محدوده دیواندره گفت:در صورت تامین اعتبار ۶کیلومتر باقیمانده این مسیر پایان سال آینده به بهره برداری خواهد رسید.

تصادف رانندگی ۳ کشته بر جای گذاشت‌ای سانحه بامداد امروز بر اثر برخورد یک دستگاه سواری پژو ۴۰۵ با یک دستگاه کامیون داف در محور سقز ـ دیواندره، محدوده دوراهی تکاب، روی داد.

‌بر اثر شدت تصادف هر ۳ سرنشین سواری پژو ۴۰۵ در دم جان باختند.