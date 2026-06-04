برگزاری جشن بزرگ عید غدیر در کربلای معلی برگزاری جشن بزرگ عید غدیر در کربلای معلی برگزاری جشن بزرگ عید غدیر در کربلای معلی برگزاری جشن بزرگ عید غدیر در کربلای معلی برگزاری جشن بزرگ عید غدیر در کربلای معلی برگزاری جشن بزرگ عید غدیر در کربلای معلی برگزاری جشن بزرگ عید غدیر در کربلای معلی

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما و به نقل از پایگاه اطلاع رسانی حج، جشن بزرگ عید سعید غدیر با حضور زائران ایرانی و به همت دفتر نمایندگی بعثه مقام معظم رهبری در کربلا برگزار شد.

این آیین‌ها در شب عید غدیر در سرداب امیرالمؤمنین (ع) حرم حضرت عباس (ع) و همچنین در روز عید بزرگ ولایت، در حرم امام حسین (ع) با سخنرانی خطیب بعثه و مدیحه سرایی در بزرگداشت عیدالله الاکبر، برگزار شد.

زائران ایرانی در این مراسم حضور پر شوری داشتند و ولایت امیرالمومنین امام علی (ع) را جشن گرفتند.

در این مراسم حجت الاسلام والمسلمین ناصر رفیعی سخنران بعثه مقام معظم رهبری در کربلا با بیان فضائل امیرالمؤمنین (ع) و عظمت روز عید غدیر، اهمیت و نقش وصایت و معرفی ولایت توسط پیامبر اعظم (ص) را تبیین کرد.

در این آیین آقای جمعه پور، ذاکر اهل بیت نیز با مدیحه سرایی و سرودخوانی فضای معنوی به آن بخشید که با استقبال زائران مواجه شد.