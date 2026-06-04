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دفتر نمایندگی بعثه مقام معظم رهبری در کربلا جشن بزرگ عید سعید غدیر را در حرم مطهر امام حسین (ع) و حرم حضرت اباالفضل العباس (ع) برگزار کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما و به نقل از پایگاه اطلاع رسانی حج، جشن بزرگ عید سعید غدیر با حضور زائران ایرانی و به همت دفتر نمایندگی بعثه مقام معظم رهبری در کربلا برگزار شد.
این آیینها در شب عید غدیر در سرداب امیرالمؤمنین (ع) حرم حضرت عباس (ع) و همچنین در روز عید بزرگ ولایت، در حرم امام حسین (ع) با سخنرانی خطیب بعثه و مدیحه سرایی در بزرگداشت عیدالله الاکبر، برگزار شد.
زائران ایرانی در این مراسم حضور پر شوری داشتند و ولایت امیرالمومنین امام علی (ع) را جشن گرفتند.
در این مراسم حجت الاسلام والمسلمین ناصر رفیعی سخنران بعثه مقام معظم رهبری در کربلا با بیان فضائل امیرالمؤمنین (ع) و عظمت روز عید غدیر، اهمیت و نقش وصایت و معرفی ولایت توسط پیامبر اعظم (ص) را تبیین کرد.
در این آیین آقای جمعه پور، ذاکر اهل بیت نیز با مدیحه سرایی و سرودخوانی فضای معنوی به آن بخشید که با استقبال زائران مواجه شد.