معاون وزیر و رئیس سازمان مدارس و مراکز غیردولتی و توسعه مشارکت‌های مردمی وزارت آموزش و پرورش گفت: تلاش می‌کنیم توسعه و تقویت فرهنگ شهید و شهادت را همراه با تبلیغ ولایت مداری و با الگو برداری از شهدا، در دستور کار قرار دادیم.



به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز فارس، احمد محمود زاده در سفر به شیراز با خانواده شهید علی انصاری از شهدای یگان حفاظت هواپیمایی که فرزندش در یکی از مدارس غیردولتی شیراز مشغول به تحصیل است دیدار و گفت‌و‌گو کرد.

معاون وزیر و رئیس سازمان مدارس و مراکز غیردولتی و توسعه مشارکت‌های مردمی وزارت آموزش و پرورش در این دیدار اظهار کرد: تلاش می‌کنیم توسعه و تقویت فرهنگ شهید و شهادت را همراه با تبلیغ ولایت مداری و با الگو برداری از شهدا، در دستور کار قرار دهیم .

معاون وزیر و رئیس سازمان مدارس و مراکز غیردولتی و توسعه مشارکت‌های مردمی وزارت آموزش و پرورش بااشاره به اینکه وظیفه ما همراهی با خانواده‌های شهدا در مسیر دفاع از ارزش‌های انقلاب است ادامه داد: قدر شناسی از خانواده شهدا و همه کسانی که در میدان و خیابان حضور دارند از وظایف ماست.

معاون وزیر و رئیس سازمان مدارس و مراکز غیردولتی و توسعه مشارکت‌های مردمی وزارت آموزش و پرورش ادامه داد: در گفت‌و‌گو با خانواده‌های شهدا متوجه می‌شویم، آنچه برایشان مهم است حمایت از رهبری و دفاع از ارزش‌ها و آرمان‌های امام و انقلاب است.

مجید انصاری؛ برادر شهید انصاری نیز در این دیدار گفت: بعد از شهادت برادرم شاهد قدرشناسی جامعه آموزش و پرورش بوده‌ایم.

خانم افسانه فرج پور؛ همسر شهید انصاری نیز بر دفاع از ارزش‌های انقلاب و ولایت تاکید کرد.

شهید انصاری در جنگ سوم تحمیلی و در حمله پهبادی متجاوزین آمریکایی صهیونی به فرودگاه بین‌المللی شهید آیت الله دستغیب شیراز به مقام شامخ شهادت نائل آمد.