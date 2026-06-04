۴ میلیارد تومان اعتبار به افزایش کیفیت آب شرب بردسکن و تأمین تجهیزات گندزدایی اختصاص داده شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، مدیر امور آبفای شهرستان بردسکن در در نشست مشترک میان مسئولان امور آبفا و مرکز بهداشت شهرستان بردسکن گفت: امسال ۲۰ میلیارد تومان اعتبار برای اقدامات کنترل کیفی در حوزه آب شرب در نظر گرفته شده است.

محمد صادقی افزود: بیش از ۳۳ تن مواد گندزدا تهیه کرده و بیش از ۳۰ دستگاه کلرزن را تعمیر و نصب نموده است. و

وی گفتـ: بیش از ۱۵۰۰ آزمون میکروبی و کالیبراسیون تجهیزات آزمایشگاهی از دیگر اقدامات کلیدی بوده که با هدف تضمین سلامت آب در تمامی مراحل تولید و توزیع صورت گرفته است.

مدیر امور آبفای شهرستان بردسکن همچنین به برنامه‌ریزی برای دریافت گواهینامه ایزو ۱۷۰۲۵ در سال ۱۴۰۴ اشاره کرد و افزود: هدف از این سرمایه‌گذاری‌ها، ارتقای سطح سلامت عمومی شهروندان و اجرای دقیق پایش‌های روزانه است.