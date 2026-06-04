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همزمان با فرارسیدن عید غدیر خم، آشپزخانه حوزه علمیه فاطمهالزهرا(س) شهر ساوه با برگزاری برنامهای مردمی، جلوهای از همدلی و فرهنگ مواسات را در سایه نام امیرالمؤمنین علی(ع) به نمایش گذاشت.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ غدیر، روزی برای تجدید عهد با ولایت و فرصتی برای احیای فرهنگ مواسات و دستگیری از نیازمندان است؛ فرهنگی که ریشه در سیره امیرالمؤمنین علی(ع) دارد و همواره مورد تأکید آموزههای دینی بوده است.
در همین راستا، آشپزخانه حوزه علمیه فاطمهالزهرا(س) شهر ساوه همزمان با عید غدیر خم، حالوهوایی متفاوت به خود گرفت و به محلی برای تجلی همدلی و مشارکت مردمی تبدیل شد.
در این برنامه، جمعی از طلاب و خادمان با هدف ترویج فرهنگ کمکرسانی و خدمت به نیازمندان، در کنار یکدیگر قرار گرفتند و با تهیه و توزیع غذا، جلوهای از عشق و ارادت به ساحت امیرالمؤمنین علی(ع) را به نمایش گذاشتند.