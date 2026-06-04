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مهمونی ۱۰ کیلومتری غدیر در تهران (۱)

مهمونی ۱۰ کیلومتری غدیر با شعار «بیعت در امتداد بعثت» امروز پنج‌شنبه ۱۴ خردادماه ۱۴۰۵ با حضور پرشور و گسترده مردم از میدان امام حسین (ع) تا میدان آزادی برگزار شد.
عکاس :راحله مرادی
تاریخ : ۱۴۰۵/۰۳/۱۴ - ۲۰:۳۳
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برچسب ها: غدیر ، جشن
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