پخش زنده
امروز: -
مهاجم تیم ملی فوتبال ایران در گفتوگو با الجزیره به لزوم اجرای قواعد میزبانی جام جهانی توسط کشور میزبان تاکید کرد.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، مهدی طارمی در گفتوگو با الجزیره درباره مشکلات تیم ملی ایران برای حضور در آمریکا جهت شرکت در جام جهانی، اظهار داشت: وقتی یک کشور میخواهد جام جهانی را برگزار کند باید برخی قواعد و قوانین را انجام بدهد. سیاست همیشه از ورزش جدا بوده و باید همین اصول حفظ شود. ورزش یعنی احترام، صلح و آرامش. جام جهانی میتواند این موضوع را به کل بینندگان ۴_۳ میلیاردی دنیا القا کند و میتواند احترام، صلح و آرامش به دور از جنگ برای همه دنیا باشد نه فقط ایران.
وی افزود: در کار ما همیشه باید تمرکز صد در صدی داشته باشید. وظیفه ما خوشحال کردن مردم ایران با بازیهایمان است. اتفاقاتی که در طول این جنگ رخ داد خیلی بد و ناگوار بود. کل دنیا هم این را متوجه هستند و میدانند. صحبت کردن درباره این جنگ بد هم خیلی بدیهی و راحت است، اما تنها کاری که میتوانیم در این شرایط کنیم با توجه به اتفاقاتی که در کشورمان رخ داد، شاد کردن دل مردم است. این بزرگترین کاری است که میتوانیم انجام بدهیم.
مهاجم تیم ملی ایران تاکید کرد: من وقتی وارد یک تورنمنت میشوم کل زندگیام را روی فوتبال گذاشته و تنها تمرکزم روی فوتبال است و به هیچ چیز دیگری فکر نمیکنم. اصلا نمیگذارم چیزی وارد ذهن من شود، اما اگر در قالب تیم بخواهم صحبت کنم و اتفاقاتی که الان برای تیم ما میافتد، همه طرز فکری مثل من دارند. تمرکز صد در صدی را میتوان در همه بچهها دید و فکر نمیکنم شرایطی که بیرون از اینجا رقم میخورد، رویشان تاثیر بگذارد.
طارمی افزود: همانگونه که گفتم ورزش از سیاست جداست، اما در قالب ورزش نشان میدهیم ما ایرانیها صلح طلب و خوب هستیم و آنچه شاید در سایر دنیا درباره ما فکر میکنند، واقعی نیست. سایر تیمهای دنیا نیز باید احترام، صلح و فرهنگ خود را نشان بدهند. پیام فیفا باید این باشد و نباید سیاست وارد ورزش شود.