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۲۴ هزار پیتزا و ۳۰ دیگ آش به مناسبت عید سعید غدیر در یزد پخت و توزیع شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، پخت و توزیع ۲۴ هزار پیتزا از محل موقوفه حاج ابوالقاسم رشتی، خیران، اصناف و بازاریان انجام شد.
تعدادی از اعضای گروههای جهادی بسیج سازندگی و صنف نانوایان به پخت این پیتزا پرداخته و توزیع آنها بین نیازمندان، مساجد و محلهای برگزاری جشنهای مردمی صورت گرفت.
همچنین بدین مناسبت، ۳۰ دیگ آش از سوی هیئت شباب المهدی و به همت و مشارکت بسیجیان، گروههای مردمی و خیران استان در میدان امام حسین یزد انجام شد.
مردم محله نجف آباد حمیدیا نیز شب گذشته برای عید غدیر سنگ تمام گذاشتند و با طبخ بیش از ۲ هزار غذای گرم از مشتاقان و دلدادگان مولی علی علیه السلام پذیرایی کردند.