۲۴ هزار پیتزا و ۳۰ دیگ آش به مناسبت عید سعید غدیر در یزد پخت و توزیع شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، پخت و توزیع ۲۴ هزار پیتزا از محل موقوفه حاج ابوالقاسم رشتی، خیران، اصناف و بازاریان انجام شد.

تعدادی از اعضای گروه‌های جهادی بسیج سازندگی و صنف نانوایان به پخت این پیتزا پرداخته و توزیع آنها بین نیازمندان، مساجد و محل‌های برگزاری جشن‌های مردمی صورت گرفت.

همچنین بدین مناسبت، ۳۰ دیگ آش از سوی هیئت شباب المهدی و به همت و مشارکت بسیجیان، گروه‌های مردمی و خیران استان در میدان امام حسین یزد انجام شد.

مردم محله نجف آباد حمیدیا نیز شب گذشته برای عید غدیر سنگ تمام گذاشتند و با طبخ بیش از ۲ هزار غذای گرم از مشتاقان و دلدادگان مولی علی علیه السلام پذیرایی کردند.