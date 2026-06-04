۱۵ تیم فوتبال در رده‌های سنی نونهالان، نوجوانان و جوانان شهرستان مهاباد در رقابتی تنگاتنگ برای رسیدن به سکوی قهرمانی و صعود به مسابقات لیگ پایه استان تلاش می‌کنند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مهاباد، مسابقات فوتبال پایه در شهرستان مهاباد در هر سه رده سنی نونهالان، نوجوانان و جوانان در ورزشگاه آزادی این شهر درحال برگزاری است.

محمد بیداد مسئول برگزاری این رقابت‌ها گفت: این رقابت‌ها را با سه رده نونهالان، نوجوانان و جوانان شروع کردیم در نونهالان ۶ تیم، نوجوانان ۳ تیم و در رده سنی جوانان هم ۶ تیم حضور دارند .

تیم های قهرمان به مسابقات استانی اعزام می‌شوند.

مسابقات فوتبال پایه در شهرستان مهاباد و در هر سه رده سنی نونهالان، نوجوانان و جوانان اواخر خرداد ماه به پایان می‌رسد.