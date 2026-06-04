به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز فارس،سرهنگ سیدرحمان هاشمی گفت: در راستای ساماندهی و جلوگیری از فعالیت غیرمجاز واحد‌های ضایعاتی، طرح برخورد با ضایعاتی‌های متخلف در سطح شهرستان داراب به اجرا در آمد.

او ادامه داد: ماموران انتظامی پس از هماهنگی با مرجع قضایی از ۱۳ واحد خرید ضایعات در سطح شهرستان داراب بازدید و چهار واحد متخلف را به دلیل بی توجهی به تذکرات پلیس و کشف اموال مشکوک به سرقتی، با هماهنگی مرجع قضایی مهر وموم کردند.

فرمانده انتظامی شهرستان داراب با اشاره به اینکه فعالیت واحد‌های خرید ضایعاتی توسط پلیس رصد می‌شود، بیان کرد: شهروندان در صورت مشاهده هرگونه فعالیت غیرقانونی صنفی، موضوع را از طریق تماس با شماره ۱۱۰ به پلیس اطلاع دهند.