رئیس فدراسیون فوتبال در گفت‌و‌گو با نیویورک تایمز عنوان کرد: مشکلات روادید و برخی اتفاقات اخیر باعث شده ایران نسبت به رفتار آمریکا در طول جام جهانی نگران باشد.

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، مهدی تاج در یک تماس ویدیویی با روزنامه نیویورک تایمز با بیان اینکه ایران سومین تیمی بود که به جام جهانی راه پیدا کرد گفت: در این دوره مشکلات زیادی پیش‌روی ما است و نخستین دوره‌ای است که یک کشور میزبان با یکی از تیم‌های شرکت‌کننده در جنگ است. حمله نظامی آمریکا به ایران بر آماده‌سازی تیم تأثیر گذاشته که تیمش را در مضیقه قرار داده است.

وی ادامه داد: تغییر محل استقرار تیم ملی ایران از ایالات متحده به تیخوانا (مکزیک)، جدیدترین نمونه از این موارد است؛ تصمیمی که پس از گفت‌و‌گو با فیفا در ترکیه گرفته شد.

تاج این را هم تایید کرد: تیم ملی ایران قرار است سه بازی در غرب آمریکا برگزار کند، اما هنوز روادید تیم تأیید نشده است. کشور میزبان نباید این اختیار را داشته باشد که روند آماده‌سازی تیم‌های راه یافته را مختل کند.

رئیس فدراسیون فوتبال با اشاره به حمله ناجوانمردانه آمریکا و صهیونی‌ها به ایران گفت: به شهادت رساندن رهبر معظم ایران در آغاز جنگ و بمباران مدرسه‌ای که منجر به شهید شدن بیش از صد کودک شد، فضای «ابهام آمیزی» را بر سر حضور ایران ایجاد کرده بود.

تاج گفت: ما فقط با فیفا در تماس هستیم و با آمریکا تماس نداریم و نمی‌دانیم نظر آنها چیست. مشکلات روادی پیش از جام جهانی باعث شده ایران به این احتمال مشکوک شود که آمریکا ممکن است مشکلات جدی برای آنها ایجاد کند.

رئی فدراسیون فوتبال درباره تغییر کمپ در لحظه آخر، صحبت‌های مثبتی کرد و گفت که تیخوانا شرایط بهتری در مقایسه با توسان دارد چرا که به لس آنجلس (محل برگزاری دو بازی ایران) نزدیک‌تر است، آب و هوای بهتری دارد و دسترسی آسان‌تری به خطوط حمل و نقل دارد.

تاج گفت که طبق اصول «بازی جوانمردانه» فیفا، باید با همه تیم‌های راه‌یافته به یک شکل رفتار شود و حمایت از این اصل در برابر دخالت‌های سیاسی، وظیفه فیفاست، نه ایران.

در پایان از تاج پرسیده شد که آیا از برگزار شدن بازی اول مطمئن است یا خیر؟ او هیچ تضمینی نداد و گفت: این سوال را باید از فیفا بپرسید.