به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، آیدین رحمانی رضاییه پس از بازگشت از سفر به قرقیزستان در مصاحبه با خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی گفت: این دوره،‌ پنجمین اجلاسیه شهرهای خواهرخوانده عضو سازمان همکاری شانگهای بود که حضور موثری در این اجلاس داشتیم و در پنل های مختلف موضوعات گوناگون به صورت کامل مطرح شد.

وی با اشاره به محکومیت تجاوز دشمن آمریکایی صهیونی در این اجلاس اضافه کرد: تبیین مظلومیت کودکان ایرانی که در این حملات به شهادت رسیدند، از جمله مواردی بود که در سخنرانی مطرح شد.

وی ادامه داد: همچنین تجاوز به حریم شهرهای کشورمان دراین اجلاس مطرح و تاکید شد که سازمان های مختلف بین المللی باید اقداماتی را در راستای حفاظت از شهروندان در چنین حملاتی انجام دهند.

شهردار ارومیه با اشاره به معرفی ظرفیت های آذربایجان غربی و ارومیه در این اجلاس اظهار کرد: استان و شهر ما با توجه به قرارگیری در کریدورهای بین المللی، اثرگذاری ویژه ای در اقتصاد منطقه و همچنین ایجاد ارتباط بین کشورهای مختلف دارند که این ظرفیت می تواند در همکاری با نهادهای گوناگون بارور شود.

رحمانی رضاییه گفت: همچنین ارومیه ظرفیت های زیادی در حوزه تاریخی، فرهنگی و کشاورزی دارد که سعی کردیم گوشه ای از آنها را در جمع نمایندگان کشورهای مختلف تبیین کنیم که به خوبی این موارد بیان شد.

وی از انجام دیدارهای دوجانبه با هیات های مختلف از کشورهای گوناگون افزود: در این اجلاس دیدارهایی با کشورهای روسیه، چین، قرقیزستان، ازبکستان، هند و پاکستان توانستیم ارتباطاتی را ایجاد کنیم.

شهردار ارومیه یکی دیگر از برنامه های این اجلاس را ایجاد زمینه برای خواهرخواندگی با شهرهای حاضر دانست و ادامه داد: مقدماتی در این خصوص انجام شد و قرار است بعد از رایزنی ها،‌ زمینه این کار فراهم شود.