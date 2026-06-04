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به مناسبت عید سعید غدیر خم، شهرستانهای استان تهران میزبان ضیافتهای مردمی و میهمانیهای کیلومتری غدیر هستند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، از نخستین ساعات امروز خیابانها و میادین اصلی در تمام شهرستانهای استان تهران به میزبانی مردمی درآمد که برای گرامیداشت عید بزرگ ولایت به میدان آمدند. این جشنها که به صورت خودجوش و با مشارکت گسترده اقشار مختلف برگزار شده، فضایی آکنده از معنویت و نشاط را در سراسر استان ایجاد کرده است.
حضور پررنگ مردم از هر سن و سلیقهای در این میهمانیها، نشاندهنده پیوند عمیق و ناگسستنی ملت با آرمانهای علوی و ولایت است. مردمان ولایتمدار این دیار که همواره در بزنگاههای تاریخی پیشگام بودهاند، این بار در سنگر جشن و سرور مذهبی، اتحاد و انسجام ملی خود را به رخ جهانیان کشیدند.