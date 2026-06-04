معاون وزیر آموزش و پرورش گفت: دشمن به دنبال مایوس کردن دانش آموزان است.





به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز فارس،معاون وزیر و رئیس سازمان مدارس و مراکز غیردولتی و توسعه مشارکت‌های مردمی وزارت آموزش و پرورش گفت:دشمن به دنبال ناامید کردن نوجوانان و ایجاد هویت‌های ساختگی است تا جوان ایرانی به هویت خود افتخار نکند .

احمد محمود زاده در جمع دانش آموزان مجتمع آموزشی امام هادی شیراز، با اشاره به فرمایشات امام شهید انقلاب، اظهار کرد: حرکت به سمت فناوری و قله‌های علمی از ضروری‌ترین نیاز‌های امروزی کشور است لذا دشمن همواره تلاش دارد در این مسیر موانع ایجاد کند.

وی افزود: تلاش برای فراهم سازی رشد و بالندگی نظام جمهوری اسلامی از مهمترین وظایف ما در مدارس غیردولتی است.

محمود زاده تصریح کرد: دشمن به دنبال ناامید کردن نوجوانان و ایجاد هویت‌های ساختگی است تا جوان ایران به هویت خودش افتخار نکند بنابراین در این راستا باید برنامه ریزی کرد و با دشمن مقابله کرد.

وی ادامه داد: هم تزکیه و هم تعلیم در درون مدرسه و در دوران دانش آموزی میسر است بنابراین نوجوانان باید حداکثر تلاش خود را به کار گیرند و دو بال علم و تزکیه را تقویت کنند.