همزمان با عید سعید غدیر و با حضور مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان یزد و رئیس اداره ثبت اسناد منطقه ۲ یزد، تعداد ۱۲ برگ سند مالکیت موقوفات یزد در یک روز صادر و به رئیس اداره حقوقی اداره کل اوقاف استان تحویل داده شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان یزد در این مراسم ضمن تبریک عید غدیر و دهه ولایت و امامت و گرامیداشت یاد و خاطره حضرت امام خمینی (ره) و شهدای ۱۵ خرداد با اشاره به اهمیت حفاظت و صیانت از بیت المال و موقوفات گفت: امسال موکلف هستیم تمامی ۱۸هزار رقبه فاقد سند استان را مستندسازی کنیم.

مهدی اقبال با تأکید بر لزم اتمام اسناد مالکیت موقوفات تا پایان سال افزود: امیدوارم جشن پایان مستندسازی موقوفات استان یزد در اسفندماه ۱۴۰۵ را برگزار کنیم.

وی خاطرنشان کرد: با تلاش‌ها و همکاری‌ها هر دو دستگاه ثبت اسناد و اوقاف، از ابتدای امسال تاکنون، هزار برگ سند مالکیت موقوفات استان یزد صادر شده است.