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با حضور پرشور صد کشتیگیر و استقبال گسترده مردم، مسابقات سنتی کشتی با چوخه در روستای رباط سمنگان بخش نصرآباد برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، رئیس انجمن کشتی با چوخه شهرستان تربتجام، در حاشیه این مسابقات با اشاره به اهمیت برگزاری چنین رویدادهایی گفت: شور و اشتیاق حاکم بر میدان رباط سمنگان، گواهی بر جاری بودن خون پهلوانی در رگهای جوانان این خطه است.
حبیب حسینی افزود: حضور ۱۰۰ کشتیگیر در این سطح از رقابتها، ظرفیت بالای منطقه را برای درخشش در سطوح استانی و کشوری نشان میدهد.
وی گفت: هدف ما از حمایت و برگزاری مستمر این مسابقات، صرفاً پاسداشت میراث گذشتگان نیست؛ بلکه شناسایی استعدادهای بالقوه و ایجاد بسترهای لازم برای ارتقای سطح کیفی کشتی با چوخه است تا بدینوسیله نام تربتجام به عنوان یکی از قطبهای اصلی ورزشهای سنتی در کشور تثبیت شود.