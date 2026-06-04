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مدیرکل دفتر نظارت بر معادن وزارت صمت با تأکید بر گستردگی حوزه نظارت در بخش معدن، گفت: این فرآیند فراتر از موضوع ایمنی، شامل نظارت بر ضوابط فنی، نظام مهندسی و صیانت از ذخایر معدنی است.
به گزارش تحریریه صنعت و معدن خبرگزاری صدا و سیما؛ کاوس قاسمی، مدیرکل دفتر نظارت بر معادن وزارت صمت گفت: نظارت بر معادن علاوه بر بحث ایمنی، بخش مهمی از فعالیتهای مربوط به نظام مهندسی از جمله صدور پروانهها و اجرای ضوابط فنی را در بر میگیرد.
وی افزود: در این راستا، شورای عالی ضوابط و معیارها با تشکیل چهار کمیته تخصصی در حوزههای اکتشاف، استخراج، فرآوری و تونل فعالیت میکند که اخیرا اسناد مربوط به آن بهروزرسانی و سند مدیریتی جدیدی تدوین شده است.
قاسمی با اشاره به مزیت نسبی ایران در تنوع مواد معدنی، تأکید کرد: بهرهبرداران مکلف به اجرای تعهدات خود مطابق با قانون معادن هستند و وزارت صمت نیز با هدف جلوگیری از تخریب ذخایر، بر رعایت اصول بهرهبرداری بهینه نظارت میکند.
وی با اشاره به نقش کلیدی «نظارت هوشمند» در کاهش هزینهها و ارتقای بهرهوری معدنی، افزود: استفاده از فناوریهای روز و سامانههای مانیتورینگ (پایش تجهیزات و عوامل انسانی) امکان پایش سریع عملیات و کاهش حوادث را فراهم میکند.
وی در پایان خاطرنشان کرد: بهرهبرداران موظف به رعایت همزمان مقررات تخصصی وزارت صمت و آییننامههای ایمنی ابلاغشده از سوی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی هستند.