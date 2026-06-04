همزمان با عید سعید غدیر خم، ۱۱۰ دیگ غذای گرم به همت خیران و نهاد‌های حمایتی در نقاط مختلف استان مرکزی طبخ و میان مردم و خانواده‌های کم‌برخوردار توزیع شد.

پخت و توزیع ۱۱۰ دیگ غذای گرم به مناسبت عید غدیر در استان مرکزی

پخت و توزیع ۱۱۰ دیگ غذای گرم به مناسبت عید غدیر در استان مرکزی

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ همزمان با فرارسیدن عید سعید غدیر خم، طرح اطعام غدیر با مشارکت خیران، گروه‌های مردمی و نهاد‌های حمایتی در شهر‌های مختلف استان اجرا شد.

در این طرح، ۱۱۰ دیگ غذای گرم تهیه و پس از پخت، بین مردم و خانواده‌های کم‌برخوردار توزیع شد.

در شهرستان دلیجان نیز با همکاری خیران، ستاد نماز جمعه و هیئت امنای مسجد امام جواد (ع)، یک هزار پرس غذای گرم آماده و در میان شهروندان و نیازمندان توزیع شد.