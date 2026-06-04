پخت و توزیع ۱۱۰ دیگ غذای گرم به مناسبت عید غدیر در استان مرکزی
همزمان با عید سعید غدیر خم، ۱۱۰ دیگ غذای گرم به همت خیران و نهادهای حمایتی در نقاط مختلف استان مرکزی طبخ و میان مردم و خانوادههای کمبرخوردار توزیع شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛
همزمان با فرارسیدن عید سعید غدیر خم، طرح اطعام غدیر با مشارکت خیران، گروههای مردمی و نهادهای حمایتی در شهرهای مختلف استان اجرا شد.
در این طرح، ۱۱۰ دیگ غذای گرم تهیه و پس از پخت، بین مردم و خانوادههای کمبرخوردار توزیع شد.
در شهرستان دلیجان نیز با همکاری خیران، ستاد نماز جمعه و هیئت امنای مسجد امام جواد (ع)، یک هزار پرس غذای گرم آماده و در میان شهروندان و نیازمندان توزیع شد.