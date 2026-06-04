به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، حجت‌الاسلام حشمتی دبیر ستاد دهه ولایت و غدیر شهرستان ورامین از اجرای گسترده برنامه‌های اطعام علوی همزمان با عید سعید غدیر خم در این شهرستان خبر داد و اظهار کرد: با مشارکت گروه‌های مردمی، نهاد‌های امدادی، مؤسسات خیریه و مراکز حمایت از ایتام، بیش از ۳۰ هزار پرس غذای گرم در میان خانواده‌های نیازمند و ساکنان مناطق کم‌برخوردار شهرستان توزیع می‌شود.

وی با اشاره به جایگاه سنت اطعام در فرهنگ غدیر، افزود: یکی از مهم‌ترین جلوه‌های مردمی عید غدیر، گسترش سفره‌های احسان و دستگیری از نیازمندان است که امسال نیز با همدلی خیران و مشارکت گسترده مجموعه‌های مردمی، این سنت ارزشمند در سطح شهرستان ورامین با شکوه خاصی برگزار می‌شود.

دبیر ستاد دهه ولایت و غدیر شهرستان ورامین ادامه داد: علاوه بر توزیع غذای گرم در مناطق هدف، تعدادی از مساجد، حسینیه‌ها و مراکز مذهبی شهرستان نیز میزبان شهروندان و ارادتمندان اهل‌بیت (ع) خواهند بود و سفره‌های اطعام غدیر برای عموم مردم برپا می‌شود.

حشمتی با بیان اینکه مواکب و ایستگاه‌های صلواتی متعددی در نقاط مختلف شهر فعال شده‌اند، تصریح کرد: از ساعات عصر تا پایان شب عید غدیر، صد‌ها هزار بسته پذیرایی، غذا و نوشیدنی در سطح شهر میان شهروندان توزیع خواهد شد که این حضور پرشور، جلوه‌ای از عشق و ارادت مردم ورامین به ساحت امیرالمؤمنین علی (ع) را به نمایش می‌گذارد.

وی تأکید کرد: مشارکت گسترده مردم، هیئات مذهبی، خیران و مجموعه‌های فرهنگی در اجرای برنامه‌های غدیر نشان می‌دهد که فرهنگ ولایت و خدمت‌رسانی به نیازمندان همچنان یکی از مهم‌ترین سرمایه‌های اجتماعی و دینی این شهرستان محسوب می‌شود.

دبیر ستاد دهه ولایت و غدیر شهرستان ورامین در پایان خاطرنشان کرد: عید غدیر فرصتی برای ترویج همدلی، مواسات و گسترش فرهنگ کمک به محرومان است و تلاش شده تا برنامه‌های امسال علاوه بر ایجاد شور و نشاط معنوی، آثار ملموسی در حمایت از اقشار نیازمند جامعه داشته باشد.