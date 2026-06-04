پخش زنده
امروز: -
ویژه برنامههای مردمی عید غدیرخم با عنوان مهمانی کیلومتری غدیر در مناطق مختلف آذربایجان شرقی برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز آذربایجان شرقی، به مناسبت فرا رسیدن عید سعید غدیر جشنهای بزرگ مردمی در سراسر آذربایجان شرقی برگزار شد.
مهمانی کیلومتری غدیر در شهرهای تبریز، اسکو، بناب، مراغه، میانه، مرند، لیلان، شبستر، هوراند، جلفا، خداآفرین و ورزقان برگزار شد.
در این جشنها موکبها و ایستگاههای صلواتی با ارائه خدمات فرهنگی و پذیرایی از شهروندان و خانوادهها فضای شاد و معنوی را برای خانواده ها ایجاد کردند.
برنامههای مهمانی کیلومتری غدیر در آذربایجانشرقی به عنوان یکی از جلوههای مردمیسازی آیینهای مذهبی امسال نیز با استقبال گسترده مردمی برگزار شد.
همچنین ویژه برنامه پیاده روی خانوادگی با عنوان بعثت امت در امتداد غدیر از ساعت ۱۵ از چهارراه شهید بهشتی و چهارراه فجر تا سنگفرش ارتش شمالی تبریز برگزار شد.
این همایش همراه با قرعه کشی ۳۱۳ سفر کربلا ، ۳۱۳ دستگاه دوچرخه ، ۱۰ میلیون تومان کمک هزینه ازدواج بود.
شهروندان با ارسال کد ملی به سامانه پیامکی۲۰۰۰۶۶۵۶۶ و ثبت نام از طریق نرم افزار تبریز اپ می توانستند در این همایش بزرگ و حماسی شرکت کنند.
با اعلام شهرداری تبریز خدماتدهی خط یک متروی تبریز از ائل گلی تا شهرک نور لاله و همچنین اتوبوسهای مسیر بیآرتی از راه آهن تا نمایشگاه بین المللی واقع در میدان بسیج در روز عید غدیر خم رایگان بود.